O prefeito Neto (PP) continua internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde está se recuperando de um quadro de infecção e anemia. Sua internação teve início no último dia 21, e desde então, informações sobre seu estado de saúde têm sido divulgadas de maneira cautelosa.

Conforme relatos, ontem (dia 28), o chefe do Palácio 17 de Julho foi submetido a um procedimento médico destinado a acelerar o processo de cicatrização. Uma fonte da Folha do Aço informou que “está sendo difícil controlar a ansiedade dele, que a todo instante falar em retornar para Volta Redonda”.

A equipe de profissionais de saúde que o acompanha não estabeleceu prazo para a alta médica do prefeito. “A situação está sendo tratada com a máxima cautela, e a prioridade é garantir sua recuperação plena antes de qualquer decisão sobre o retorno às suas atividades”, completou a fonte.

Em uma recente postagem em suas redes sociais, Neto divulgou uma foto com familiares, acompanhada do seguinte texto: “Minha recuperação está sendo excelente (…) Tô trabalhando, tô me recuperando e em breve estaremos firmes de novo”. O post teve mais de duas mil curtidas e cerca de 250 comentários, entre eles, do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, desejando melhoras ao chefe do Executivo da cidade vizinha. “Fique bem e volta logo, meu amigo. Todos na torcida por você”.