A cidade de Pinheiral, representada pelo prefeito Ednardo Barbosa marcou presença na última segunda-feira (dia 27), na audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e realizada no auditório do SEST/ SENAT da cidade de Barra Mansa. Com a temática: “Planejamento para o acesso aos municípios da Região no Sul Fluminense, no decorrer das obras a serem realizadas na Via Dutra, evitando impactos econômicos e pessoais aos munícipes da região”, cujo objetivo foi debater sobre o planejamento para amenizar futuros transtornos em decorrência das melhorias que serão executadas na localidade. Também da cidade estavam presentes a vice-prefeita Sediene Maia e os secretários de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, Carlos Henrique e Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa.

O encontro contou também com a presença do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, dos deputados estaduais Tande Vieira e Munir Neto, além do diretor da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Sul Fluminense, Péricles Aguiar, ex-governador Luiz Fernando Pezão, o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), Pedro Henrique de Oliveira Ramos, prefeitos, vereadores, secretários de Desenvolvimento Econômico, representantes de empresas, Firjan, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra Mansa e outros.

Para o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, a nova concessão trará uma mudança para os municípios. “É importante identificar as principais entradas já existentes nas cidades, pois são temas importantes que precisam ser tratados. Hoje, o único retorno que temos na principal entrada da cidade de Pinheiral é pela via Dutra e a rodovia está com as ruas esburacadas, problema que há muito não víamos. Por isso precisamos de uma atenção maior para os municípios, principalmente do que se trata na qualidade do asfalto. A discussão é crucial para mitigar impactos econômicos, à população e permite alinhar estratégias, considerar necessidades locais e garantir a participação das comunidades afetadas e lideranças políticas, promovendo uma abordagem colaborativa entre as prefeituras minimizando potenciais transtornos durante o processo das intervenções que sofrerão a autopista. Agradeço ao deputado Tande Vieira pela iniciativa e às demais autoridades por estarem presentes no encontro”, frisou.

O deputado estadual Tande Vieira afirmou que o foco da reunião foi apontar as alternativas para minimizar os impactos que as melhorias poderão trazer para os munícipes e moradores das localidades. “As obras estão ainda em fase de planejamento e projeto e temos muito o que debater até a execução das obras. Temos praticamente um ano para se organizar e buscar soluções que possam causar o menor impacto possível na rotina da população”, disse.

De acordo com o diretor da ADR Sul Fluminense, Péricles Aguiar, tratar sobre a mobilidade urbana e criar estratégias foram os pontos principais do encontro. “Estamos sempre buscando um desenvolvimento sustentável da nossa região e atuamos em quatro eixos: educação, turismo, ecologia e mobilidade. O que falamos na audiência foi a respeito da mobilidade, que visa melhorar as conexões entre os municípios da região e da região com demais regiões do país. Fizemos reuniões com a CCR Nova Dutra para que não soframos tanto com as mudanças e vamos trabalhar juntos por regiões melhores e mais estruturadas”, destacou.

O deputado estadual Munir Neto afirmou que o evento foi muito positivo e esclareceu algumas questões a respeito das obras. “Sabemos dos obstáculos e das dificuldades que a população enfrenta. A previsão para o início das obras na Serra das Araras está previsto para o primeiro semestre de 2024 e acreditamos que iremos tirar do papel essa solicitação. Agradecemos ao governador Cláudio Castro pelo olhar que ele tem pelo interior do estado do Rio de Janeiro e principalmente pelo sul fluminense. Será uma grande vitória para todo o estado”, afirmou.

Foto: divulgação