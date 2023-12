A “Operação Papai Noel” vai reforçar a segurança em dezembro nas principais áreas comerciais de Volta Redonda. A ação conjunta entre a Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e Polícia Militar foi a pauta do encontro realizado na manhã desta quinta-feira (dia 30), na sede da CDL Volta Redonda, no Aterrado. Participaram o nosso presidente Leonardo Almeida; o presidente do Sicomércio-VR, Levi Freitas; o presidente da Aciap-VR, Maicon Abrantes; o comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, Ronaldo Martins; o secretário de Ordem Pública, Luís Henrique Barbosa; o vereador Paulinho AP; e o assessor da presidência da FOA, Alessandro Orofino. Os vices-presidentes da CDL-VR, Luís Cláudio de Ávila e Giovane Freitas, além da diretora-social, Mônica Laviola, também estiveram na reunião.

Além de uma unidade especial da PM, que passará a ser fixa no monitoramento dos centros comerciais, a Guarda Municipal também vai intensificar as rondas, somando-se ao uso das câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

Com as medidas, o número de policiais e guardas municipais dobrará nas ruas comerciais, que incluem os bairros com maior concentração de comércio, como Santo Agostinho, Água Limpa, São Luiz e 249, além do Centro, Aterrado, Vila Santa Cecília e Retiro.

De acordo com o presidente da CDL-VR Leonardo Almeida, os consumidores poderão circular com mais segurança para realizar suas compras de fim de ano. “Ficamos felizes de ver como a cidade vem sendo bem monitorada e esse reforço vai trazer uma maior sensação de segurança tanto para os lojistas quanto para os consumidores. É fundamental que, em caso, de alguma ocorrência seja feito o registro para ajudar na definição das estratégias com base na mancha criminal”, comentou Leonardo.

O presidente do Sicomércio-VR, Levi Freitas, também destacou a importância do policiamento ostensivo. “É muito bom ver essa preocupação dos órgãos de Segurança Pública, porque, com as lojas funcionando até mais tarde, essa ronda ajuda a inibir ações de criminosos, promovendo uma sensação maior de segurança. A cidade ser monitorada também ajuda a manter a cidade mais segura, atraindo consumidores de outros municípios”, disse.

Maicon Abrantes, presidente da Aciap-VR, falou sobre a operação. “Ficamos felizes com os índices de criminalidade sendo reduzidos na nossa cidade, e com o movimento maior de fim de ano, vamos nos sentir mais seguros com os diversos serviços que o município tem e a Polícia Militar também, que caminham juntos no combate à violência. Com certeza, vamos ter um dos finais de ano mais seguros da história da nossa cidade”, acrescentou.

O comandante do 28º Batalhão, Ronaldo Martins, disse que o objetivo é dar segurança no ir e vir da população nesse período de maior movimento nas ruas. “Este ano, temos um serviço novo, com uma viatura exclusiva para rodar os centros comerciais, aumentando essa segurança, tanto para o consumidor quanto para o comerciante. Esse serviço vai começar agora, mas será permanente”, informou.

O secretário de Ordem Pública, Luís Henrique Barbosa, reforçou que o planejamento de Ordem Pública já está sendo adotado e foi traçado com base em informações colhidas junto ao comércio, além dados estatísticos, que ajudaram a definir as ações durante esse período. “A partir do dia 11/12, teremos um incremento nesse serviço, com mais pontos de monitoramento e mais efetivo nas ruas, dobrando assim, a fiscalização para garantir um final de ano tranquilo, na comercialização dos produtos”, afirmou.