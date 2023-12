Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Civil e uma caminhonete deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta quinta-feira (dia 30), na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. A colisão foi registrada por volta das 13h, na altura do km 300 da pista sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no local foi apurado, após verificação dos indícios, vestígios e relatos dos envolvidos, que a viatura da polícia Civil seguia em diligência quando foi fechada por um caminhão, tendo o policial desviado para o acostamento para evitar a colisão. Mesmo assim, a viatura ainda foi atingida pelo veículo e se deparou com uma caminhonete Ford/Pampa que estava parando no acostamento, colidindo na traseira da mesma.

Ainda de acordo com a PRF, o policial civil teve ferimentos leves (escoriações), sendo atendido pela equipe de resgate médico da CCR e liberado no local. O passageiro da Pampa, de 60 anos, pai da condutora, sofreu um corte na cabeça, foi socorrido pela equipe de resgate médico da CCR RIO SP e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende para os devidos cuidados médicos. O caminhão q provocou o acidente evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas.

O caso foi registrado na 100ª DP (Porto Real) devido ao condutor do caminhão ter se evadido, configurando o crime previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro.

Foto: Divulgação/PRF