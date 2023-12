A Prefeitura de Pinheiral, por meio das Secretarias do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER) e Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, iniciou na última quarta-feira (dia 29) a instalação de placas educativas contra o abandono e maus-tratos de animais em locais estratégicos da cidade. Ao todo, 24 placas serão colocadas nas principais vias de acesso, como Avenida Nilton Penna Botelho, Rodovia Benjamin Constant, Helena Corrêa de Miranda e Estrada Pinheiral – Vargem Alegre. O objetivo é conscientizar a população que abandonar ou maltratar animais é crime e sujeito a sanções penais.

As equipes estão à disposição em casos de maus-tratos e denúncias e câmeras de monitoramento auxiliarão na identificação e investigação das ações. Denúncias podem ser feitas para a Guarda Ambiental pelo telefone (24) 99987-4233, Secretaria do Ambiente (24) 99987-0168 / (24) 2102-0240 ramal 267, ou diretamente na delegacia de polícia.

O secretário da SEMADER, Fábio Nogueira, destacou que no município há muitos casos de animais abandonados e denúncias de maus-tratos.

“É muito importante contarmos com a participação da população. Em caso de abandono ou maus-tratos, pedimos que entrem em contato com a Guarda Municipal, Secretaria do Ambiente ou até mesmo a delegacia. Não podemos deixar de fazer a nossa parte. Temos a certeza de que os munícipes irão abraçar essa iniciativa”, disse.

A médica veterinária da pasta, Patrícia de Queiroz Ribeiro Mattos, afirmou que a instalação das placas é um passo significativo que reflete o comprometimento com o bem estar animal. “São medidas para conscientizar a população promovendo uma cultura de respeito e responsabilidade com nossos amigos de quatro patas. Estamos de fato, de olho, pois maltratar e abandonar animais é crime”, destacou.