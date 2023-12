O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de VR (SAAE/VR) emitiu um alerta à população de Volta Redonda sobre a iminente chegada de uma nova onda de calor, conforme apontado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Prevista para o período de 4 a 15 de dezembro, a onda de calor elevará as temperaturas na região, variando entre 24 a 34 graus, com sensações térmicas ainda mais elevadas.

Diante desse cenário, o SAAE/VR destaca a importância crucial do consumo consciente de água e reforça a necessidade de priorizar o uso para atividades pessoais. A preocupação se justifica pela informação de que a recuperação dos reservatórios é um processo moroso, especialmente após manutenções e quedas de energia.

Segundo o SAAE/VR, o consumo atual está cerca de 20% acima da capacidade de produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) local. A situação é agravada pela dificuldade em restabelecer os níveis adequados nos reservatórios, o que ressalta a urgência de um consumo consciente por parte da comunidade.

Além disso, o SAAE/VR destaca a importância de relatar imediatamente qualquer vazamento, para que equipes especializadas possam agir prontamente. As equipes e os carros-pipa do SAAE/VR estão em estado de prontidão para lidar com possíveis emergências.

A população pode entrar em contato com o SAAE/VR através do número de emergência 115 para relatar vazamentos ou quaisquer problemas relacionados ao abastecimento de água.

Foto: Reprodução