O vereador Edson Quinto (PL) apresentou um requerimento verbal propondo à Prefeitura de Volta Redonda que seja enviada uma mensagem à Câmara Municipal para garantir descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 aos comerciantes estabelecidos na Rua 33, na Vila Santa Cecília. Reconhecida por abrigar centros comerciais e empresariais, a via enfrenta obras de infraestrutura há mais de dois anos.

A sugestão do parlamentar surge como uma medida de alívio financeiro para os comerciantes locais, que desde setembro de 2021 têm sofrido os impactos das obras. Na última semana, a Folha do Aço adiantou que uma empresa foi contratada por R$ 270 mil pela Prefeitura para realizar o recapeamento asfáltico provisório na Rua 33. A ação paliativa começou a ser executada na segunda-feira (dia 27).

A proposta de Edson Quinto foi recebida de maneira positiva pelos demais vereadores, indicando um consenso em relação à necessidade de apoio aos comerciantes afetados pelas obras prolongadas. A Câmara Municipal encaminhará uma mensagem ao prefeito em exercício, Sebastião Faria, solicitando a discussão do tema e a possível implementação do desconto no IPTU.

Interrompida

Para que o asfalto começasse a ser aplicado, a obra de revitalização foi interrompida neste período e será retomada após as festas de Natal e Ano Novo. Conforme o cronograma da empresa que toca a obra, quando os trabalhos retornarem será feita a passagem do cabeamento de energia e de operadores de telefonia e internet pelo subsolo, além da aplicação do asfalto definitivo.