As últimas semanas de altas temperaturas têm deixado os moradores de Volta Redonda em busca de refúgio, e muitos encontram no Parque Aquático Municipal, próximo à Ilha São João, uma opção para amenizar o calor. No entanto, a limpeza no espaço público pode ficar comprometida para o início do verão, uma vez que a Prefeitura enfrenta dificuldades para concluir o processo licitatório destinado à contratação de uma empresa responsável pelos serviços de manutenção.

A situação ganhou destaque quando, em 27 de novembro, o governo municipal suspendeu o procedimento licitatório, que tinha um valor estimado em cerca de R$ 5 milhões. Essa decisão foi tomada em atendimento a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), que, no último dia 21, proferiu uma decisão monocrática.

O conselheiro relator do processo Christiano Lacerda Ghuerren determinou ao prefeito Neto (PP) a suspensão imediata do procedimento licitatório e também orientou que não homologasse ou celebrasse contrato, evitando assim o início da prestação do serviço pretendido pelo certame. O valor expressivo da licitação e a necessidade de garantir a lisura no processo foram fatores preponderantes para a medida preventiva adotada pelo TCE-RJ.

A decisão de suspender o processo licitatório foi originada a partir de uma representação com pedido de tutela provisória formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo. Auditores da Coordenadoria de Auditoria em Admissão e Gestão de Pessoal (1ª CAP) identificaram possíveis irregularidades, destacando um sobrepreço em um módulo específico da planilha de custos.

O sobrepreço resultou no aumento do índice de economicidade, um parâmetro crucial para mensurar o custo de um serviço. A inclusão indevida de insumos, materiais e equipamentos também foi apontada, não condizendo com as atribuições dos oito postos de trabalho previstos no contrato, totalizando 41 vagas.

A decisão monocrática estabeleceu um prazo de 10 dias para que o prefeito de Volta Redonda se pronuncie sobre as constatações feitas pelos auditores do Tribunal. Além disso, o chefe do Executivo deverá apresentar esclarecimentos e documentos necessários para comprovar suas alegações, garantindo transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Contrato emergencial

Diante do impasse gerado pela suspensão do processo licitatório no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda, a Prefeitura enfrenta a urgência de garantir a manutenção e limpeza do espaço frequentado por veranistas em busca de alívio nas altas temperaturas. Para evitar que a sujeira tome conta do local, uma solução emergencial pode ser a contratação temporária direta, sem a necessidade de abertura de um novo processo licitatório.

A modalidade emergencial, conhecida por agilizar procedimentos sem a burocracia típica das licitações, pode ser a alternativa para assegurar a continuidade dos serviços essenciais no Parque Aquático. Essa prática, aliás, é uma estratégia já comum no governo do prefeito Neto, visando a rápida solução de questões emergenciais.

É importante destacar que, embora essa medida possa oferecer uma solução imediata, o Tribunal de Contas do Estado seguirá acompanhando de perto o desdobramento do caso. A atenção do órgão de controle é crucial para garantir que a contratação emergencial seja conduzida de maneira transparente e dentro dos parâmetros legais, evitando qualquer risco de irregularidades. O desfecho desse episódio certamente continuará sob o olhar vigilante dos conselheiros da Corte de Contas.

Foto: Arquivo/Divulgação