A quadra do Colégio Nossa Senhora do Amparo, de Barra Mansa, sediou na noite de 07 de dezembro, quinta-feira, uma grande cantata de Natal com a presença de alunos, pais, familiares e comunidade. O evento reuniu cerca de 300 pessoas que se emocionaram com a homenagem dos alunos ao aniversário de 800 anos do primeiro presépio, criado por São Francisco de Assis, na Itália.

Regidos pela professora de música do colégio, Gisele Carvalho, os alunos do Ensino Fundamental 1 (2º ao 5º ano) comoveram o público, cantando músicas natalinas e cristãs. No palco da quadra, alunos do 7º ano, dirigidos pelo professor de teatro Marcelo Soares, apresentaram uma encenação do presépio recordando o nascimento de Jesus.

“Ver as famílias reunidas novamente para celebrar o nascimento de Jesus e recordar o amor de Deus por nós foi um alento para nossos corações. Os alunos cantaram com coração e alma cheios de alegria e emocionaram a todos”, contou Irmã Maria Cleidimária Pinheiro, diretora do Colégio Nossa Senhora do Amparo.

Aluno do 4º ano, Nicolas Monteiro foi um dos destaques da cantata. Ele cantou a música ‘Ó meu menino Jesus’ e animou o público com sua simpatia e desenvoltura. “Estava um pouco nervoso, mas meus amigos me apoiaram e incentivaram. Tudo deu certo no final!”, comemorou Nicolas, para o orgulho da mãe Thais Monteiro. “Este foi o primeiro ano dele na escola e encerrar as aulas com esse momento foi maravilhoso. Agradeço a toda a equipe do Colégio Amparo”, disse Thais.

Quem também se emocionou com a apresentação dos alunos foi Renata Gomes, mãe da estudante Valentina Gomes Bruno, do 2º ano. “Foi um momento mágico, que concretizou nosso agradecimento a Deus por todas as conquistas deste ano”, afirmou Renata.

História do presépio – O presépio é uma das mais antigas tradições natalinas e reencena o nascimento de Jesus. O primeiro presépio foi criado por São Francisco de Assis, frade católico que viveu nos séculos XII e XIII. Em 1223, durante uma viagem a Greccio, na Itália, ele estava explicando para os camponeses a história do nascimento de Jesus. Como os seus ouvintes estavam tendo dificuldades de vislumbrar a cena, São Francisco de Assis decidiu montar um pequeno presépio para reproduzir o acontecimento. Esse presépio foi construído pelo frade no interior de uma gruta, estabelecendo-se como uma tradição da Igreja Católica.

Fotos: Divulgação