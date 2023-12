Angra dos Reis está em estado de alerta após as fortes chuvas que atingiram o município entre a noite de sexta-feira (dia 8) e a madrugada de sábado (dia 9). Os 250mm de chuva registrados em 24 horas, combinados com a maré cheia, causaram inundação no Bracuí, com a água atingindo três metros de altura em alguns pontos.

As equipes da Defesa Civil já estão nas ruas nesta segunda-feira (dia 11), com vistorias de engenharia, serviços de desobstrução de vias e retiradas de vegetais. Além desses serviços, equipes da Defesa Civil estão realizando a entrega de donativos para o Quilombo do Bracuí e atendendo as demandas dos moradores.

As equipes das Secretarias de Desenvolvimento Regional e Serviço Público também estão em campo. Aproximadamente 90 profissionais continuam nas ruas executando limpeza e desobstrução de vias, rede de drenagens e valas e desassoreamento de rios.

Para isso, o município conta com nove retroescavadeiras, 11 caminhões basculantes e um caminhão de alta pressão para sucção e limpeza de detritos próprios e o apoio de duas retroescavadeiras, dois caminhões basculantes tipo toco, uma 320 da empresa Valle Sul, uma escavadeira e uma retro disponibilizadas pela Transpetro. O Governo do Estado também já foi acionado e enviará maquinários para auxiliar o município.

ABRIGOS DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA

No momento, há 406 pessoas em três abrigos disponibilizados pelo município no Frade: Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck, Escola Cívico-Militar Remo Baral e CEMEI Sérgio Louzada.

O CEMEI acolhe exclusivamente 18 idosos que vieram do asilo privado inundado. Outros sete idosos continuam recebendo atendimento no Hospital Municipal da Japuíba e, segundo a Secretaria de Saúde, passam bem.

Nesses locais, os moradores receberam kits providenciados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, incluindo itens essenciais para famílias, idosos, crianças e pets.

DOAÇÕES

A Prefeitura de Angra organizou duas bases para receber doações que serão distribuídas às pessoas afetadas pelas fortes chuvas que caíram na cidade entre a noite da última sexta-feira (8) e a madrugada de sábado (9).

As doações devem ser feitas das 9h às 17h, no Arquivo Central da Prefeitura (Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, Balneário) e no Centro de Referência em Assistência Social/CRAS do Frade (Rua Silva Travassos, 288). A centralização nesses dois locais tem o objetivo de agilizar a separação dos produtos doados, a montagem dos kits e a entrega às pessoas que precisam de ajuda.

No momento, os itens mais necessários são: água potável, alimentos não perecíveis, lençóis e toalhas de banho, produtos de higiene pessoal, material de limpeza e ração para pets. Por enquanto, não há mais a necessidade de doação de roupas.

A Prefeitura de Angra destaca que não possui itens alimentícios em estoque, pois as calamidades são imprevisíveis e, consequentemente, os alimentos estragariam. Informa, ainda, que, pelas normas da vigilância sanitária, não é possível receber doação de comida pronta (como quentinhas), devido à dificuldade de armazenamento adequado nos abrigos, o que poderia causar riscos à saúde das pessoas.

SAAE

Nesta segunda-feira, 11 de dezembro, o SAAE está trabalhando na reconstrução da adutora que abastece a região do Bracuí. A estrutura foi destruída com as fortes chuvas. A previsão é de que até o final do dia a linha de água esteja reconstruída e o abastecimento comece a ser restabelecido.

Foto: divulgação