Na tarde da última terça-feira (dia 12), os Policiais Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), em conjunto com agentes do serviço reservado (P2), realizaram a prisão de quatro indivíduos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda.

Durante a ação, os agentes do 28º Batalhão apreenderam drogas, incluindo 350 pinos de cocaína, 124 sacolés de maconha, 72 pedras de crack, além de 10 frascos de substância conhecida como cheiro da loló. Adicionalmente, foram apreendidos R$ 102 em espécie.

Todo o material apreendido, assim como os suspeitos detidos, foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, a fim de dar continuidade às medidas legais.

Foto: divulgação