Policiais civis da 90ªDP prenderam, na tarde desta quarta (dia 13), um homem de 25 anos que, segundo investigação, se passava por responsável pelo setor de licitações do município de Barra Mansa e mandava falsos convites de procedimentos licitatórios para empresários da região.

Ele foi preso no momento em que mantinha contato com uma vítima, a enganando e cobrando para que a mesmo pudesse se habilitar em uma suposta licitação.

Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas chegou a pagar R$ 6.500,00 para “poder participar” da licitação referente a construção de uma nova rodovia em Barra Mansa, recebendo um falso edital de licitação com timbre falso do município, que previa um contrato no valor de R$ 6 milhões para o vencedor do certame.

O criminoso já possui antecedentes por estelionato e esta sujeito a uma pena de 10 anos.

A prisão faz parte da força tarefa instalada em Barra Mansa no combate ao crime.

Foto: divulgação