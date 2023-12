Nesta semana, Flamengo e Volta Redonda anunciaram um acordo de transferência do volante Evertton. O Rubro-Negro adquiriu 40% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos, consolidando sua permanência na Gávea em definitivo. O acordo, mantendo a proporção previamente estabelecida de 70% para o Voltaço e 30% para o jogador, resultou em um pagamento de R$ 560 mil para o clube da Cidade do Aço e R$ 240 mil para Evertton.

Somando as duas etapas da transferência, o Volta Redonda faturou expressivos R$ 770 mil com a venda de Evertton ao Flamengo. Além disso, o clube manteve uma cláusula que lhe confere 70% de qualquer valor utilizado para adquirir os 30% restantes dos direitos econômicos do jogador em futuras negociações.

Evertton, que iniciou sua carreira nas categorias de base do Voltaço, passou pelo Cruzeiro e Botafogo na base antes de retornar a Cidade do Aço. Após não se firmar nos clubes anteriores, um acordo foi feito para seu retorno ao Volta Redonda, com a condição de que o jogador ficaria com 30% de seus próprios direitos econômicos e o Voltaço com os 70% restantes.

O Flamengo demonstrou interesse em Evertton em 2022, adquirindo inicialmente 30% de seus direitos econômicos por R$ 300 mil. Com o acordo atual, o Rubro-Negro completou a compra de 40% por R$ 800 mil, totalizando um montante de R$ 1,1 milhão. O jogador fez sua estreia pela equipe profissional do Flamengo no Campeonato Carioca deste ano, antes de retornar para a equipe Sub-20.

Foto: reprodução das redes sociais