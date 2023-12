A Polícia Militar apreendeu um adolescente 17 anos com 148 sacolés de cocaína e R$ 70, no sábado (dia 16), no Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Os agentes estavam em patrulhamento quando viram o rapaz entrando em um ônibus com destino a Paracambi. Ao ser abordado, ele teria entregado a mochila nas mãos de outra menor de 17 anos. Na mochila, os policiais encontraram o material apreendido. O dinheiro estava nas mãos do menor.

Eles foram levados para a 88ª Delegacia de Polícia.

Foto: divulgação