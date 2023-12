No início da tarde desta terça-feira (dia 19), a Polícia Civil efetuou a prisão de um dos acusados de participação na morte do consultor esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, de 30 anos, ocorrida em novembro passado. Ele foi localizado pela equipe do delegado Vinícius Coutinho, da 93ª Delegacia de Polícia, no Monte Castelo, mesmo bairro onde o corpo do coach esportivo foi encontrado enterrado em uma cova rasa. Contra o preso, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Um segundo alvo da operação conseguiu fugir.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, que possivelmente foi utilizada no crime. O detido está sendo conduzido neste momento para a sede da 93ª DP, onde prestará depoimento. Posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional.



Relembre o caso

Rodrigo Cardoso Guedes ficou desaparecido por cerca de uma semana, gerando preocupação e mobilização por parte das autoridades e da comunidade. Em 13 de novembro, a polícia localizou o veículo da vítima, um Honda City preto, assim como um par de tênis pertencente a Rodrigo. No dia seguinte, com o auxílio de um drone, a Polícia Civil encontrou a cova onde o corpo estava enterrado, constatando perfuração por arma de fogo.

O delegado Vinícius Coutinho e sua equipe continuam as investigações para esclarecer totalmente as circunstâncias da morte de Rodrigo Cardoso Guedes. De acordo com fontes da Polícia Civil, a apreensão da arma de fogo e a prisão do suspeito representam avanços na elucidação do caso.