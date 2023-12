Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul), em conjunto com policiais militares, prenderam, na terça-feira (dia 19), um homem suspeito de ser o líder do tráfico de drogas na localidade conhecida como Ladeira Curupati..

A ação aconteceu após trabalho de monitoramento e inteligência. De acordo com as investigações, o homem intimidava os moradores da região e também está envolvido em tentativas de homicídio contra adversários.

Durante as diligências, os agentes também apreenderam um adolescente, de 16 anos, suspeito de associação ao tráfico na localidade. Com ele, foram apreendidos rádios comunicadores, uma capa de colete balístico e um coldre de pistola.

Foto: Divulgação