A Polícia Civil de Piraí investiga o assassinato de uma mulher, cujo corpo foi encontrado no bairro Varjão, próximo à via Dutra, no final da noite desta terça-feira (dia 19). De acordo com a perícia, a vítima, que não possuía documentos, apresentava três perfurações na cabeça, resultantes de disparos de arma de fogo.

O corpo da mulher foi localizado na Rua Orlando Silva por Policiais Militares do 10º Batalhão, próximo a um túnel subterrâneo que corta a pista. Buscas na região foram realizadas pela polícia, visando encontrar o possível autor do crime, contudo, sem êxito até o momento.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local, onde recolheu três estojos de calibre 9mm, buscando reunir elementos fundamentais para a investigação em curso.

O corpo da vítima, que não portava documentos de identificação, foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda, onde será submetido a exames. O caso, classificado como homicídio, está sob a responsabilidade da 94ª DP, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.