Um confronto armado entre traficantes e policiais militares em Barra Mansa resultou na morte de um morador, de 48 anos, além de prisões e apreensões significativas na noite de quarta-feira (dia 20). Luiz Fernandes dos Santos Souza morreu ao ser atingido por uma bala perdida durante a troca de tiros na Colônia Santo Antônio. Em protesto, moradores atearam fogo em objetos nas ruas.

A operação teve início após a equipe receber denúncia sobre a possível realização de atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas, em um sítio no distrito de Rialto. Segundo informações da SOP (Sala de Operações), os suspeitos estariam envolvidos na endolação de entorpecentes para distribuição nos pontos de venda da organização criminosa CV (Comando Vermelho). Os principais alvos identificados foram apontados como líderes do tráfico na região.

Durante o deslocamento para averiguação dos fatos, a guarnição avistou um veículo VW Gol prata, suspeito de estar envolvido nas atividades criminosas. Ao dar ordem de parada, o condutor desobedeceu, dando início a uma perseguição que resultou em confronto armado. Os ocupantes do veículo efetuaram disparos contra a guarnição, que revidou a agressão. Foram arremessados objetos do veículo em fuga, posteriormente identificados como drogas e materiais relacionados ao tráfico. O veículo em fuga também chegou a atropelar um ciclista e colidir com a viatura policial antes de ser abordado.

Um dos suspeitos, ao desembarcar do veículo com uma pistola em punho, foi alvejado por disparos da guarnição em virtude do risco iminente à integridade dos policiais. Três deles foram detidos.

Uma quantidade expressiva de entorpecentes foi apreendida, incluindo 2650 pinos de cocaína, 23 gramas de crack, além de variedade de objetos relacionados ao tráfico, como armas, celulares, e materiais de embalagem.

Os envolvidos foram conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa) e autuados em diversos artigos do Código Penal, da Lei de Trânsito e da Lei de Drogas. Um deles foi encaminhado para a Santa Casa, onde segue acautelado.

Foto: Divulgação