A cidade de Piraí se prepara para sediar nesta quinta-feira (dia 28) o 3º Encontro de Folia de Reis, um evento que promete resgatar e celebrar as tradições culturais do município. O local escolhido para abrigar a festividade é o Ciep da Casa Amarela, a partir das 18h. A programação do evento inclui uma variedade de atrações para os participantes, com destaque para os tradicionais grupos de Folia de Reis da região.

A festividade oferecerá estrutura de food trucks e, para as crianças, um espaço kids estará disponível, com brinquedos e pula-pula. A jornada musical terá início às 19h com a apresentação da ‘Jornada de Reis Estrela Luminosa’, seguida pela ‘Jornada Sagrada Astrólogo do Oriente’ às 20h. Às 20h30min, é a vez da ‘Jornada Divina Luz do Oriente’, seguida pela ‘A Caminho de Belém’ às 21h. O ponto alto da noite será às 21h30min com a apresentação da ‘Jornada Sagrada Luz da Esperança’.

O prefeito de Piraí, Dr. Ricardo Passos (Patriota), expressou sua satisfação em sediar um evento que valoriza as raízes culturais do município. “Resgatar as tradições de um povo é manter a cultura viva. Este encontro de Folia de Reis é uma oportunidade para celebrarmos juntos nossas raízes e fortalecermos os laços comunitários que nos unem”, destacou em sua fala o chefe do Executivo.

O secretário de Cultura, Eventos e Economia Criativa, Arthur Tutuca, ressaltou a importância do evento para a promoção da cultura local. “É uma honra participar do 3º Encontro de Folia de Reis de Piraí, uma celebração que une música, dança e fé, proporcionando um momento único para todos os presentes. Nossa cultura é rica e merece ser preservada e celebrada.” O evento é aberto ao público, e a organização espera receber moradores e visitantes de toda a região para uma noite de confraternização e celebração das tradições culturais de Piraí.