Pensando em trazer mais segurança e organização às festas e eventos de final de ano, a Secretaria de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, por meio da Superintendência da Guarda Municipal e Operações de Trânsito, irá realizar algumas alterações no trânsito municipal. As mudanças ocorrerão na Avenida Ayrton Senna, na Praia do Anil, e no acesso à Vila Histórica de Mambucaba.

Na sexta-feira (29) e no sábado (30) haverá interdição da Avenida Ayrton Senna, no trecho da Praia do Anil, na pista de saída da cidade. Com isso, haverá aplicação de duplo sentido de circulação na pista de entrada da cidade a partir das 21h, com previsão de liberação às 3h da manhã.

No domingo, 31, haverá novamente o procedimento adotado nos dias anteriores, porém, com a interdição começando às 20h e com previsão de liberação a partir novamente das 3h da manhã.

A saída da cidade poderá ser realizada pela Avenida Júlio Maria, Rua Frei Inácio, Rua Pereira Peixoto, Rua Coronel Carvalho e Rua Prefeito João Galindo. A Rua Dr. Coutinho estará interditada em frente ao Condomínio do Carmo.

No dia 1°, a partir das 16h, também haverá o fechamento da Avenida Ayrton Senna no trecho da Praia do Anil, na pista de saída da cidade, e a aplicação para duplo sentido de circulação na pista de entrada da cidade, com previsão de reabertura da via às 2h da manhã.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA

No dia 31 de dezembro, a partir das 22h, o acesso de veículos na Vila Histórica de Mambucaba ficará restrito às ambulâncias e viaturas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria-Executiva de Segurança Pública, Polícias Militar, Civil e Federal e veículos em uso por concessionárias prestadoras de serviços públicos.

A liberação de tráfego para demais veículos acontecerá a partir das 2h da manhã do dia 1° de janeiro de 2024. Os moradores que insistirem em deixar seus veículos estacionados em locais irregulares estarão sujeitos a autuações e reboques.

O transporte coletivo acessará a Vila Histórica de Mambucaba até as 21h do dia 31 de dezembro. Após esse horário, o usuário terá que descer na BR-101 para acessar o bairro.

FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

Durante os shows na Praia do Anil, nos dias 29, 30 e 31 dezembro e 1º de janeiro, haverá ônibus extras até as 4h da manhã nas seguintes linhas: T20 – Parque Mambucaba; T21 – Frade; 203 – Serra d‘Água; 208 – Belém; 206 – Banqueta; 207 – Japuíba; C05 – Retiro; T10 – Div. Mangaratiba; T11 – Ponta Leste; 102 – Caputera; 106 – Jacuecanga; C03 – Marinas e C04 – Vila Velha. Os ônibus extras sairão de seus respectivos pontos de embarque no Centro até 00h30. Após esse horário, as partidas acontecerão a partir do ponto em frente à rodoviária, no bairro Balneário.

Linhas via Morro da Cruz operarão de forma normal de acordo com a grade de horários. Linhas via Balneário operarão normalmente até às 23h30. Após esse horário, elas sairão do Centro via Morro da Cruz, conforme a grade de horários. O acesso de ônibus ao Centro será interrompido às 23h30, efetuando parada final na Praça Stella Maris (semáforo do Aquidabã) e retornando para os bairros.

Já na Vila Histórica de Mambucaba, o ônibus acessa a Vila até às 21h. Após esse horário, o usuário terá que descer na BR-101 para acessar o bairro. Após às 2h da manhã, o acesso estará liberado para veículos.

