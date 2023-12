O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (dia 28), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda, a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Evandro do Nascimento Lima, de 43 anos. Ele é o principal suspeito de matar a facadas a ex-companheira, Fabíola do Nascimento Miguel, de 37 anos.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (dia 27) dentro da casa da vítima, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda, por volta de 20h50min. Segundo uma testemunha, Evandro invadiu a casa da ex e a atingiu com golpes de faca, no tórax, pescoço e nas pernas, fugindo logo após o crime.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade médica, às 21h55.

O crime foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que está responsável pela investigação.

Contra ele consta um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Tipificação Penal Tráfico de Drogas, em Sentença Condenatória, transitada em julgado, a ser cumprida no Regime Semiaberto, pelo prazo de 9 anos e 4 meses de reclusão. Ele se encontra foragido desde setembro deste ano, quando foi expedido o mandado de prisão. Um outro mandado de prisão, desta vez pelo crime de Feminicídio será solicitado à Justiça ainda nesta quinta-feira (dia 28).

Quem tiver informações sobre a localização Evandro do Nascimento, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

• Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.