Um idoso de 65 anos foi atacado a tiros na noite de quinta-feira (dia 28) no distrito de Rialto, em Barra Mansa. O crime ocorreu na Rua Antônio Ferreira Pinto Júnior. A Polícia Militar foi acionada, mas os agentes já encontraram a vítima sem vida no local. Na cena do crime, a perícia recolheu oito estojos calibre 40, um projétil do mesmo calibre, uma munição intacta calibre 9 milímetros, além de um aparelho celular. O caso está sendo investigado pela delegacia de Barra Mansa.



Já na manhã desta sexta-feira (dia 29), o corpo de um homem foi encontrado no Centro de Barra Mansa, entre composições na linha férrea ao lado da Rua Oscar da Silva Marins. Policiais militares encontraram o cadáver após serem acionados para checar informações de disparos de arma de fogo. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).