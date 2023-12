Frente às críticas constantes sobre a precária conservação das vias urbanas, o prefeito Neto (PP), que retomará a chefia do Palácio 17 de Julho em janeiro, indica uma reconfiguração na estrutura de seu governo. A medida em destaque é o possível desmembramento da influente Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), encarregada de coordenar projetos cruciais, como obras públicas, limpeza urbana e iluminação.

Diante dos desafios enfrentados na conservação das vias de Volta Redonda, especula-se sobre a recriação das duas pastas. A SMI, sob a liderança da atual titular Poliana Gama, responsável pela manutenção viária, conservação de praças e prédios públicos, tem enfrentado críticas, inclusive de vereadores da base governista.

Com a possibilidade de desmembramento, aguarda-se uma reorganização estratégica para uma resposta mais efetiva visando as eleições municipais de 2024. As mudanças nas secretarias encontram-se em fase de discussão.