Policiais militares detiveram, nesta sexta-feira (dia 29), em Volta Redonda, três indivíduos suspeitos de tráfico de drogas. Os homens, com idades de 19, 26 e 30, anos, foram localizados na Rua F, no bairro Nova Primavera, onde certa quantidade de drogas, ainda não contabilizada, também foi apreendida. Os suspeitos junto com o material ilícito foram apresentados na 93° DP.

Foto: Divulgação/PM