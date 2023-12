A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa (SMMADS), através da Guarda Ambiental, alerta os proprietários de animais com comportamento agressivo acerca dos cuidados que devem ser seguidos para evitar incidentes. As disposições fazem parte da Lei Municipal 4.330 de 2014, incluindo a obrigatoriedade do uso da focinheira. O seu descumprimento pode ocasionar multa.

A Lei 4.330 também obriga os proprietários desses cães a alojá-los em locais onde fiquem impedidos de fugir, além de mantê-los afastados de portões, campainhas, medidores de energia/água e caixas de correspondência. É indispensável fixar placa em local visível indicando a existência de animal bravo no imóvel.

O gerente de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Felipe Rodrigues, ressaltou que ter um animal exige responsabilidades, e, para as pessoas que optam por ter cães, as obrigações se tornam ainda maiores. “Neste ano de 2023 foram mais de 10 casos envolvendo ataques de cães, muitas vezes os ocorridos ocorrem após descuido do tutor por não adotar as determinações previstas em lei”, destacou.

Felipe ainda citou as prováveis causas para agressividade canina e frisou que os proprietários devem sempre conduzir esses animais em via pública com coleira, guia e focinheira adequadas ao porte e tamanho. “Na maioria das vezes, a agressividade está diretamente relacionada ao medo. Existem várias reações ao medo nos animais. Caso ocorra acidente por mordedura, o responsável do animal é obrigado a assumir a responsabilidade e promover o adestramento do animal por profissional qualificado.”, contou.

As vítimas de ataques de cães com comportamento agressivo devem denunciar o ocorrido e registrar ocorrência em delegacia de Polícia Civil.

Em caso de dúvidas, o telefone da Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa é: (24) 2106-3406.

Foto: PixaBay