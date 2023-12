Os frequentadores dos Restaurantes do Povo, do Governo do Estado, poderão saborear os pratos típicos de fim de ano nesta sexta-feira (dia 29). O ambiente também terá decoração especial. O almoço será servido a partir das 11h. Em 2023, as unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos serviram cerca de 11 milhões de refeições.



– Essa refeição é essencial para mim – afirma Rosângela Regina, que atualmente atua como vendedora ambulante. Ela é frequentadora assídua do Restaurante do Povo da Central do Brasil.

O Restaurantes do Povo, o Café do Trabalhador e o RJ Alimenta são os programas de combate à fome oferecidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para atender à população em maior vulnerabilidade social.

Rosângela, que mora em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, todos os dias vai até a Central do Brasil para vender balas e almoçar na unidade.

– O restaurante melhorou muito a nossa vida. A comida é gostosa e bem servida. Além de o lugar ser limpo, com higiene e agilidade no serviço. Lá você come com prazer. Só tenho a agradecer – conta Rosângela.

Este ano foi inaugurado o restaurante da Central e 18 unidades do Café do Trabalhador. Para o próximo ano, a proposta é ampliar os programas existentes, alcançando cada vez mais pessoas.

– Enfrentar a fome é dar melhores condições de saúde e dignidade à população. Fechamos o ano de 2023 com um saldo positivo de assistência aos mais vulneráveis. Mas essa é uma luta diária e para 2024 vamos expandir os programas. Nossas ações expressam o compromisso e o cuidado do Governo do Estado com a população fluminense. Só podemos considerar efetivamente o progresso quando há comida na mesa de todos – declarou o governador Cláudio Castro.

Confira o cardápio especial:

Volta Redonda: Mix de folhas (alface e acelga), maionese, sobrecoxa assada, virado de couve, arroz branco e feijão preto. Sobremesa – Banana.

Petrópolis: Lombo assado ao vinho, filé de frango ao molho de laranja, farofa à brasileira, arroz, feijão e salada. Sobremesa – Doce de abóbora

Bangu: Pernil ao molho, farofa de cenoura, arroz, salada e feijão. Sobremesa – Pudim



Bonsucesso: Pernil molho agridoce, farofa de ameixa, arroz, salada e feijão. Sobremesa – Manjar com calda

Campo Grande: Maionese de batata, farofa, pernil sem osso ao molho de abacaxi, arroz, feijão e salada. Sobremesa – Éclair de doce de leite

São Gonçalo: Lombinho assado, isca de frango ao molho, farofa, arroz, feijão e salada. Sobremesa – Paçoca

Central do Brasil: Churrasco misto ao vinagrete, sobrecoxa assada, arroz à grega, feijão e farofa de banana.

Duque de Caxias: Lombo suíno ao molho abacaxi, filé de frango com tomate de salsa, batata rústica, arroz colorido, e salada. Sobremesa – Salada de frutas.

Niterói: Salada de alface com beterraba, arroz com couve, feijão, torta de peixe, strogonoff de frango, batata palha com ervilha e cenoura. Sobremesa: Gelatina com creme de leite.

Belford Roxo: Alface americana com crouton, macarronese com passas, beterraba com milho, bacalhau ao Brás, filé de frango à parmegiana, arroz colorido, farofa de ovos. Sobremesa – pavê de creme, rabanada e ameixa.