O Disque Denúncia divulgou na quinta-feira (dia 28) um cartaz para ajudar na busca por informações que levem à prisão do pedreiro Willard Gomes do Carmo, de 41 anos, atualmente considerado foragido da Justiça. Ele é apontado como o principal suspeito no assassinato do mestre de obras Paulo Carlos Pereira, de 56 anos, que foi alvejado com 13 tiros dentro de um bar, no dia 30 de setembro deste ano. O estabelecimento fica na Avenida Franz João Haasis, no bairro Jardim Guanabara. Relatos de testemunhas indicam que o assassino, usando capuz, entrou no pequeno comércio e disparou várias vezes contra a vítima, fugindo em seguida.

Paulo Carlos Pereira não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do crime. Mesmo com o atirador encobrindo o rosto, as investigações apontam para o pedreiro Willard Gomes como o autor do homicídio. O motivo do crime pode estar relacionado a um “desacordo financeiro” entre o pedreiro e o mestre de obras. No local, peritos da Polícia Civil recolheram 14 estojos deflagrados calibre 9mm e oito fragmentos de projétil como parte das evidências.

A Polícia Civil solicita à população informações que possam ajudar a desvendar o paradeiro do suspeito. Denúncias são aceitas através dos seguintes canais:

Central de Atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (21) 2253-1177

Aplicativo Disque Denúncia RJ.

A identidade do informante será mantida em sigilo.