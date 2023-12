Uma mulher, de 40 anos, e o atual companheiro dela, de 37, foram vítimas de uma tentativa de homicídio na tarde de sábado (dia 30), no bairro Roma II, em Volta Redonda. O autor, também de 37 anos, seria o ex-companheiro da mulher pelo período de dois anos e o motivo para o ataque seria o fim do relacionamento entre os dois, há oito meses.

Segundo a ocorrência registrada na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda, o autor surgiu conduzindo seu carro e jogou o veículo em cima do casal, atingindo a perna da vítima, que veio ao solo batendo as costas e o braço. O companheiro dela conseguiu pular e desviar do automóvel. Ainda de acordo com o registro, o autor parou o carro mais à frente, a fim de observar se o casal se levantou. Em seguida, deu um “cavalo de pau” e arremessou novamente o veículo em cima dos dois, porém não teve êxito em atingi-los. O homem parou o veículo, ameaçou o casal e depois fugiu do local em alta velocidade.

De acordo com a Polícia Civil, o autor possui várias passagens por homicídio e tráfico de drogas. Ele será intimado a depor.