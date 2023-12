Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em ação conjunta com o Ministério Público de Minas Gerais, prenderam, na sexta-feira (dia 29), um homem apontado como um dos líderes do grupo criminoso responsável pelo fornecimento nacional de matéria prima e substâncias para produção de cocaína. Ele foi capturado em uma pousada de luxo, em Paraty, na Costa Verde.

Segundo as investigações, o material fornecido pelo homem era usado no refino e na mistura da droga. Ele possui extensa fica criminal por tráfico de drogas e outros delitos.

No momento da captura, ele se preparava para passar o réveillon com a família na pousada, que fica na região litorânea da cidade. Para se hospedar, ele utilizou um nome falso.

Ele estava foragido da Justiça de Minas Gerais, onde responde a ação penal por tráfico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Desde que começou a ser procurado, o homem passou a se esconder na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, pois contava com a proteção de traficantes do local.