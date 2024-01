Policiais civis da 100ª DP (Porto Real) prenderam, na última quinta-feira (dia 28), um homem pelo crime de lesão corporal grave, em situação de violência doméstica. Ele foi preso no município de Quatis.

De acordo com as investigações, o homem agrediu a própria companheira com uma arma, dentro de casa. Após diligências, os agentes encontraram o criminoso em uma residência, no bairro Boa Vista, onde também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

O acusado ainda é investigado por porte ilegal de arma de fogo. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva.