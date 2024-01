Um idoso de 89 anos morreu na segunda-feira (dia 1º) no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, após se engasgar com um pedaço de carne. Mário Ferreira da Gama era morador do distrito de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa.

Segundo informações do Foco Regional, a Polícia Militar foi acionada e os agentes encontraram o idoso deitado na cama, com o rosto e as extremidades das mãos já roxas. Um dos policiais realizou a manobra de primeiros socorros na vítima, conseguindo fazer com que ela cuspisse o pedaço de carne que estava preso em seu esôfago. No entanto, a pulsação do idoso estava baixa e ele precisou ser levado ao antigo Cais Aterrado, onde morreu instantes depois.