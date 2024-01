A 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no domingo (dia 31) em São Paulo, teve a participação de atletas de Volta Redonda. Pelo menos 10 corredores amadores da cidade se destacaram nesse tradicional evento esportivo.

Virgílio de Lima, 67 anos e treinador voluntário de corrida em Volta Redonda, participou pela 15ª vez da São Silvestre, completando os 15km ao lado de dois alunos treinados por ele em 1h34min. Ele destacou seu compromisso com o atletismo e a importância de oferecer oportunidades para aqueles que trabalham durante o dia.

“Estamos precisando dar oportunidade aos que trabalham durante o dia, assim podem treinar à noite. Muitos estão pedindo, vai facilitar até para quem quer se preparar para os concursos da Polícia, Bombeiro, Militar e outros”, ressaltou Virgílio.

Entre os destaques, Flávia Oliveira, acompanhada pelo professor Vanderson André, completou a corrida em 1h40min, expressando a alegria após o desafio. A atleta enfatizou a expectativa de aumentar a participação de atletas locais em corridas futuras, sugerindo treinos noturnos na pista da Arena.

“Correr novamente na São Silvestre foi uma alegria. Depois de treinar duro e completar o percurso, foi uma nova vitória. Dá uma alegria danada”, compartilhou Flávia, sugerindo também que em 2024, nas corridas locais, tenhamos mais participantes. Inclusive, ela propôs que a SME adeque a pista da Arena para treinos noturnos com boa iluminação, beneficiando quem trabalha durante o dia.

Damião da Silva, metalúrgico de 34 anos, com 14 anos no atletismo amador e mais de 200 medalhas, bateu seu próprio recorde na 98ª São Silvestre. Na sua 4ª participação, ficou na 65ª posição, com 51 minutos, correndo durante 5 km ao lado de Frank Caldeira, campeão em 2006.

“Sou muito grato ao Virgílio por me incentivar. Fiquei um tempo parado, e ele me incentivou a voltar. Na São Silvestre, iniciei a corrida atrás dos 75 atletas profissionais, o ‘pelotão de elite’. Ainda assim, saindo atrás deles, consegui ficar na 65ª posição, cheguei com 51min. O queniano chegou com 44min. 52seg. Outro presente foi correr durante 5km ao lado de Frank Caldeira (campeão em 2006, que retornou agora). Estou muito feliz e aproveito para sugerir que a cidade dê cada vez mais incentivo aos esportes. Não somos profissionais e precisamos de apoios diversos. Também fica a sugestão para que na pista da Arena da Voldac, seja permitido treinos noturnos”, destacou Damião.

Para iniciar o calendário de 2024, Damião tem programada a participação em corridas nas cidades de Angra dos Reis, Rio de Janeiro e Barra Mansa.