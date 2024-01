A Prefeitura de Volta Redonda registrou transbordamento de córregos em quatro pontos da cidade, entre a madrugada de quarta-feira (dia 3) e a manhã desta quinta-feira (dia 4). As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão nas ruas desde as primeiras horas do dia, já providenciando a limpeza e desobstrução de vias, onde é possível fazer o trabalho.

Os esforços estão concentrados na seguintes regiões: 209, Rua 33, Sessenta, Siderópolis e imediações.

Ainda na Vila Santa Cecília, o córrego que corre paralelo à Rua 41-C segue com água para fora da calha e por isso ainda não é possível atuar. O mesmo ocorre em alguns pontos da Sessenta.

Nestas áreas, os motoristas e pedestres devem ter atenção redobrada nesta manhã.

A Defesa Civil registrou quase dez horas de chuva na cabeceira do Córrego Brandão, o que ajudou a acarretar nos alagamentos. Duas interdições de residências foram feitas de maneira preventiva: uma no Roma e outra na Vila Brasília.