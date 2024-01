O Volta Redonda anunciou nesta quarta-feira (dia 3) a contratação do lateral-esquerdo Juninho, ex-Portuguesa-RJ. Com contrato válido até o final de 2025, o jogador de 24 anos já integra os treinamentos no CT Oscar Cardoso.

Juninho, revelado pelo Madureira, soma passagens por clubes como Cabofriense, Paraná Clube e Caldense.

Esta é a sexta contratação do Voltaço para a temporada, que inclui disputas no Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Série C do Campeonato Brasileiro e Copa Rio. Entre os reforços anteriores, destacam-se o goleiro Paulo Henrique, os zagueiros Luan e Augusto, o volante Léo Silva e o meia Thiago Alagoano.

A estreia no Campeonato Carioca está agendada para 18 de janeiro, enfrentando o Fluminense no estádio Raulino de Oliveira às 21h30min.