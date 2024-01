Uma ação da Polícia Civil em Volta Redonda nesta quinta-feira (dia 4) resultou na apreensão de um fuzil 7.62 em uma residência no bairro Eucaliptal, próximo ao Colégio Estadual Maranhão. O armamento, de fabricação alemã e com numeração suprimida, estava sendo utilizado por uma organização criminosa em atividades como confrontos com facções rivais e repelir ações policiais.



O casal encontrado durante a operação, o qual inclui um homem identificado como gerente do tráfico na localidade, foi detido e conduzido à 93ª DP. Ambos foram indiciados por associação ao tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito. O delegado Vinicius Coutinho, responsável pela coordenação da ação, ressaltou que a apreensão reflete o poderio bélico dessas organizações na região.

De acordo com a Polícia Civil, o fuzil apreendido teria sido exibido por criminosos em festas de fim de ano no bairro Eucaliptal. As investigações prosseguem para apurar a origem do armamento, identificar outros membros da organização e localizar possíveis depósitos de armas e entorpecentes.

Após prestarem depoimentos, o casal será encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.

Foto: Policia Civil