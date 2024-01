Na tarde de quarta-feira (dia 3), o deputado estadual Munir Neto visitou a Fundação Oswaldo Aranha – FOA, no campus Olezio Galotti, em Três Poços. Aproveitando o recesso parlamentar, o deputado se encontrou com o presidente da Fundação, Eduardo Prado, para uma troca de experiências, planejamento de novos projetos e, especialmente, para parabenizar o trabalho e os investimentos realizados nas áreas de educação e saúde, em benefício da população do sul fluminense.

“A FOA é uma grande parceira do município de Volta Redonda. Muitos projetos e ações construídas trouxeram e ainda trazem melhor qualidade de vida para a nossa população. Quando fui secretário municipal de Assistência Social, tive a honra de trabalhar ao lado do Eduardo e toda sua equipe, que é muito competente”, declarou Munir.

Destacando a colaboração contínua, Munir mencionou a parceria em projetos como o Conexão Mega Cidadania, uma ação social que envolve a FOA/UniFOA, o governo municipal e estadual, oferecendo diversos serviços à população. O deputado antecipou que muitas novidades estão por vir.

“Em breve, teremos novidades. Um Ano Novo de muita saúde, sucesso e realizações para todo o time da FOA!”.

Por sua vez, o presidente Eduardo Prado expressou gratidão pela amizade e parceria consolidadas ao longo do tempo. Ele ressaltou a importância das parcerias com o município e agora também com o governo do estado do Rio de Janeiro, destacando o orgulho da instituição em fazer parte desse movimento social e de desenvolvimento na região do sul fluminense.

“Temos diversos professores e alunos que abraçam essa ideia, que amam participar dessas atividades, como nas duas edições do Conexão Mega Cidadania que realizamos ano passado, além das diversas atividades que realizamos”, concluiu Prado, enfatizando o engajamento da comunidade acadêmica nos projetos sociais promovidos pela FOA.

Foto: divulgação