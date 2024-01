O governador Cláudio Castro reuniu todo o time de secretários de Estado para a primeira grande reunião do ano. O encontro foi nesta terça-feira (dia 9), no Palácio Guanabara, onde foram analisados os resultados do ano anterior e discutidas as expectativas e metas para 2024. Castro reforçou o comprometimento com as contas públicas, a revisão do Regime de Recuperação Fiscal e o crescimento econômico do Rio de Janeiro. Na reunião, o governador também afirmou que outra meta é entregar mais serviços à população fluminense, com foco na eficiência e tecnologia.

– O Estado do Rio de Janeiro vem passando, desde 2021, por um crescimento significativo, no qual buscamos sempre alcançar o equilíbrio, um ambiente favorável de negócios e a estabilidade jurídica. Isso tudo só foi possível por causa do trabalho integrado e do comprometimento de nós, gestores, em entregar o melhor ao nosso povo. O trabalho não para e teremos muitos desafios em 2024. Vamos entregar ainda mais durante este ano – disse o governador.

O resultado das ações da segurança pública também foi tema da reunião. Os investimentos de mais de R$ 2,5 bilhões possibilitaram o uso da tecnologia aliado à inteligência, como o videomonitoramento e drones, em ações como as do Réveillon de Copacabana, garantindo o aumento da sensação de segurança para a população fluminense. Foi destacada ainda a queda da criminalidade ao longo de 2023, em indicadores como a Letalidade Violenta, que apresentou o menor número de vítimas dos últimos 32 anos.

Os esforços para melhorar a saúde pública também foram ressaltados durante o encontro. Dois grandes destaques foram a inauguração do Rio Imagem Baixada e a ampliação do Instituto Estadual do Cérebro, aumentando a capacidade de atendimento e a oferta de exames de imagem e laboratoriais para a população.

– Todas as conquistas do nosso governo só foram possíveis graças a muito trabalho, ao comprometimento e à seriedade das equipes de cada secretaria, órgão e autarquia. Vamos trabalhar ainda mais para entregar o que há de melhor e o que a população do Estado do Rio de Janeiro merece – destacou o vice-governador e secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Na reunião, ainda foram apresentados os resultados do maior programa de investimentos do estado, o PactoRJ. Em 2023, foram concluídas 220 ações, somando mais de R$ 1,6 bilhão aplicados em obras como os Restaurantes do Povo, a renovação da frota do SAMU e a recuperação de 145 km em estradas.

– Para que todos os projetos previstos para este ano sejam desenvolvidos com responsabilidade financeira, criamos, ontem, a Comissão Permanente de Acompanhamento ao Orçamento, Receitas e Despesas do Estado. Iremos acompanhar o desempenho da arrecadação estadual, e apresentar, mensalmente, o relatório de acompanhamento das receitas e despesas, além de avaliar e propor medidas para a contenção e ajuste das despesas – destacou o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione.

