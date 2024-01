Agentes da Polícia Militar apreenderam na noite de segunda-feira (dia 8), em Volta Redonda, diversos materiais oriundos do tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Padre Josimo, onde os PMs encontraram drogas, munições e até um colete à prova de balas. De acordo com a ocorrência, os suspeitos fugiram com a chegada da equipe policial, que foi ao local verificar uma denúncia sobre tráfico na Rua Gumercindo Rosendo.

Ao todo, foram apreendidos 203 tambores de cocaína, 194 pinos do mesmo entorpecente, 60 tiras de maconha, 60 munições de calibre 9mm, 230 pinos vazios, duas balanças digitais, colete à prova de balas e um coldre. O material apreendido foi apresentado na delegacia de Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PM