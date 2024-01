O Projeto Janeiro na Escola está de volta e, durante este mês, três unidades da rede pública municipal de Porto Real ficarão de portas abertas para receberam nossos estudantes em brincadeiras, atividades recreativas, e claro, com a merenda escolar garantida para todos durante o período de recesso das aulas.

O projeto teve início na segunda (dia 8) e é desenvolvido pela Secretaria de Educação (SMECT), em parceria com as Secretarias de Assistência Social (SMASDHH) e Esporte e Lazer (SMEL). Maria Madalena Ferreira, secretária de Educação, explica que para ampliar o atendimento, o Janeiro na Escola é realizado das 11h às 13h e todos os alunos terão o ônibus escolar à disposição, fazendo a rota conforme as inscrições. “Com papel fundamental no desenvolvimento de diversas crianças e adolescentes, a merenda escolar é uma importante refeição oferecida nas unidades de ensino e, nosso objetivo, é que todos os alunos continuem tendo esse acesso”, analisa a secretária Maria Madalena.

O prefeito Alexandre Serfiotis explica que o projeto foi iniciado no último ano com o objetivo de atender a especificidade alimentar desses alunos durante o período das férias. “É muito importante o uso das políticas públicas para atender nossa população, e para isso, também contamos com o apoio de outras secretarias para um rodízio de atividades para complementar o período dos alunos nos polos”, destaca .

Este ano o Janeiro na Escola está sendo realizado nas Escolas Cruz e Souza, Professora Eliana Provazi e Sebastião Barbosa. O aluno que deseja participar, mas ainda não se inscreveu, deve se dirigir a um dos polos, sem a necessidade de uma inscrição prévia. Maiores informações sobre o Projeto através do telefone: (24) 99814-1808.

Foto: Fabiano Sabino / Prefeitura de Porto Real