O prefeito Neto (PP) retornou à prefeitura de Volta Redonda no dia 2 de janeiro e uma das primeiras medidas foi tentar resolver os problemas da poderosa secretaria municipal de Infraestrutura (SMI). Para resolver a situação, o chefe do Palácio 17 de Julho tomou a decisão de desmembrar a pasta, recriando as secretarias de Obras e Serviços Públicos. A informação foi antecipada pela Folha do Aço no último dia 29 de dezembro.

Para comandar a secretaria de Obras o escolhido é o engenheiro Jerônimo Telles. Com anos de experiencia na pasta e na vida pública, Jerônimo retorna à pasta para conter a insatisfação da população de Volta Redonda e de diversos vereadores, que reclamam de não serem atendidos em seus pleitos pela atual secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.



A SMI vem deixando a desejar em uma das suas principais funções, que é a zeladoria do município. O que se vê é uma cidade totalmente abandonada na questão da limpeza pública, com mato em praticamente todos os bairros. Além disso, a reclamação vai além, com iluminação precária em diversas ruas e obras paralisadas ou atrasadas.

Para a manutenção do município, Poliana Moreira deve ser mantida, mesmo sob vários protestos de vereadores da base aliada e associações de moradores.

Trajetória de Jerônimo Telles

Há 44 anos na prefeitura de Volta Redonda, o engenheiro Jerônimo Telles pediu exoneração do cargo de secretário de Infraestrutura do município em de janeiro 2022. Jerônimo assumiu em 2021, assim que o prefeito Neto tomou posse para seu quinto mandato.

Com vasta experiência, o engenheiro é ex-vereador, foi secretário nos governos Baltazar, Gothardo, em três mandatos anteriores de Neto e diretor de Projetos no IPPU no final do governo Samuca Silva. Atualmente, Jerônimo está lotado na secretaria de Planejamento.