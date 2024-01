Na manhã desta quinta-feira (dia 11), a Polícia Federal, em ação conjunta com o Ibama, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Rio de Janeiro (BAC), deflagrou a Operação Onça Viva para intensificar o enfrentamento aos crimes ambientais e outros ilícitos na Baía da Ilha Grande, Região da Costa Verde do Rio de Janeiro, no Sul Fluminense.

A ação de hoje foi motivada por uma denúncia anônima encaminhada ao IBAMA, através da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação do Fala.BR, a qual relata o avistamento de uma onça-parda que estaria atacando animais domésticos na Enseada do Sítio Forte, localizada na Ilha Grande. Além disso, a denúncia também informa que um grupo de caçadores estaria se preparando para abater o referido animal silvestre.

A operação buscou confirmar com mais detalhes as informações relatadas, identificar possíveis acampamentos de caça e dar início a outras ações decorrentes que se mostrassem necessárias, inclusive com apoio de outras instituições de pesquisa interessadas na conservação e no monitoramento da onça-parda em questão. Durante as diligências, as equipes encontraram um acampamento e apreenderam materiais utilizados para caça de animais silvestres.

A deflagração da Operação Onça Viva ocorre em um contexto de intensificação das ações voltadas para a repressão às infrações de caráter ambiental na Baía da Ilha Grande, em especial a prática da caça ilegal. Esse cenário também envolve esforços para conscientizar a população acerca da convivência harmônica com os animais e de atividades referentes ao uso das áreas de proteção ambiental.

Foto: PF