Uma chuva forte na tarde desta sexta-feira (dia 12) causou transtornos em diversos bairros de Volta Redonda.

Foram registrados diversos pontos de alagamento na Vila Santa Cecília, Sessenta e Retiro. O Córrego Secades transbordou nos bairros Conforto e 207. Até o momento, a Defesa Civil não divulgou balanço do volume de chuva na cidade e nem informações sobre ocorrências registradas.

Em Barra Mansa, conforme as previsões da Defesa Civil, choveu cerca de 53,8mm de chuva no período de 1h35min. Foram registrados pontos de alagamentos nos bairros Vila Maria, Vila Nova, Saudade, Vista Alegre e Vila Principal.

Ainda não há informações de desabrigados.

As equipes de Defesa Civil das duas cidades seguem monitorando as chuvas e de prontidão para quaisquer ocorrências. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com o 199.

Imagem de câmeras de segurança