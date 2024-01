O prefeito Neto (PP) de Volta Redonda está prestes a promover alterações significativas na estrutura municipal, uma resposta às pressões tanto da população quanto de vereadores, inclusive de sua base governista. A proposta inclui o desmembramento da influente secretaria municipal de Infraestrutura (SMI) e a criação de duas novas pastas: Obras e Serviços Públicos. A Folha do Aço antecipou essas mudanças em 29 de dezembro, e a Mensagem do Palácio 17 de Julho, com as propostas, será votada em sessão extraordinária na Câmara Municipal nos próximos dias.

Jerônimo Telles: Novo titular na SMO

Para liderar a secretaria municipal de Obras (SMO), o prefeito escolheu o engenheiro Jerônimo Telles, experiente na vida pública. Essa mudança visa atender às demandas da população e satisfazer vereadores insatisfeitos com a gestão atual da SMI, comandada por Poliana Moreira.

Críticas à SMI

A SMI enfrentou críticas em 2023 por não cumprir adequadamente sua função principal de zeladoria do município. Problemas como falta de limpeza pública, crescimento de mato e iluminação precária geraram insatisfação. Apesar disso, Poliana Moreira é cogitada para assumir a secretaria de Serviços Públicos, mesmo diante das críticas.

Outros nomes no governo também são analisados para a pasta, buscando equilibrar a necessidade de mudanças com a continuidade necessária à governabilidade.

Trajetória de Jerônimo Telles

Com 44 anos de serviço na prefeitura de Volta Redonda, Jerônimo Telles pediu exoneração do cargo de secretário de Infraestrutura em janeiro de 2022. Ex-vereador, secretário em governos anteriores e diretor de Projetos no IPPU no governo Samuca Silva, Jerônimo agora assume a liderança na secretaria de Obras, visando fortalecer a gestão municipal e atender às expectativas da comunidade local.

Governo prepara mudanças no primeiro escalão até abril

O ano de 2024 inicia-se com intensas movimentações nos bastidores, indicando mudanças no primeiro escalão do governo do prefeito Neto (PP). Com membros da equipe planejando concorrer nas eleições municipais de outubro, a desincompatibilização de cargos públicos, conforme a Lei de Eleições, será crucial.

Nomes como o pastor Washington Uchôa, Carla Duarte, Poliana Moreira e Luiz Henrique Monteiro despontam como possíveis candidatos. A interseção entre as movimentações eleitorais e as mudanças na estrutura administrativa promete definir um cenário dinâmico no Palácio 17 de Julho ao longo de 2024.

Foto: arquivo/divulgação