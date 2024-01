Na noite de 27 de dezembro, Fabíola do Nascimento Miguel, de 37 anos, foi brutalmente assassinada a facadas no bairro Vila Mury. O principal suspeito, seu ex-companheiro de 43 anos, após desferir golpes fatais no tórax, pescoço e pernas, fugiu da cena do crime. Apesar dos esforços da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Hospital São João Batista, Fabíola não resistiu aos ferimentos.

No mesmo dia, outro incidente lamentável foi registrado no Centro da cidade, onde um homem em situação de rua foi detido após agredir uma mulher sob o Viaduto Heitor Leite Franco. Simultaneamente, na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, um rapaz de 24 anos foi preso por violência doméstica, após agredir sua companheira em duas ocasiões em um único dia.

Estes casos isolados, porém representativos, refletem uma triste realidade: a crescente onda de violência doméstica que assola não apenas Volta Redonda, mas toda a região. Dados divulgados pela Deam-VR indicam um aumento preocupante nos registros de diversos delitos, destacando-se feminicídios, tentativas de feminicídios, perseguições e estupros.

A delegada titular da Deam-VR, Juliana Montes, destaca o desafio persistente diante dessa escalada de violência. Ela enfatiza a importância da participação da sociedade e anuncia metas ambiciosas para reduzir, e se possível, zerar os números alarmantes até 2024. Montes ressalta que o aumento dos registros pode ser atribuído tanto ao crescimento da violência quanto ao aumento do acesso das vítimas aos serviços de proteção.

“Nos saltam mais aos olhos os casos de feminicídio e de tentativa de feminicídio que dobraram de 2022 para 2023, de nenhum para um e de dois para quatro, respectivamente”, enfatizou a titular da Deam-VR. “Nós estamos traçando metas de trabalho, nos reunindo com os demais segmentos de proteção à mulher para traçar metas conjuntas e melhorar nosso serviço. O objetivo é que em 2024 a gente consiga reduzir e, se Deus quiser, zerar o número de feminicídios e de tentativas. Nosso trabalho é incansável”.

A delegada destaca a importância da participação ativa da sociedade, encorajando a denúncia de casos de violência. Ela ressalta os canais disponíveis, como o 190, Disque-Denúncia (onde o denunciante não precisa se identificar) e o 180 (canal informativo para mulheres). “Não se esconda, não tenha medo e nem vergonha. Você está amparada e pode sentir confiança no Poder Público desde o primeiro momento, no atendimento na delegacia, na obtenção de medidas protetivas e na prestação de serviços pela rede oferecida pela Prefeitura”, ressalta Montes.”, destacou Juliana Montes.

Levantamento

Em um levantamento comparativo, a Deam-VR revela que Volta Redonda não registrou nenhum feminicídio em 2022, teve um caso consumado em 2023, enquanto as tentativas de feminicídio dobraram de dois para quatro. Além disso, houve um aumento de aproximadamente 50 casos de lesão corporal e seis tentativas de lesão corporal em um ano. Nos crimes de perseguição, o número saltou de 18 para 39, e nos estupros, de 10 para 16 no último ano.

“Ao iniciar nossas projeções de trabalho e traçar nossas estratégias para 2024, fizemos um levantamento comparativo dos principais delitos, desde os mais graves até os mais recorrentes nos anos de 2022 e 2023. Pudemos ver que em quase todos os segmentos houve um aumento do número de registros de ocorrência”, detalhou Montes.

“Este aumento pode se dar por um misto de fatores, tanto o aumento da violência em si, como também um aumento do acesso das vítimas aos serviços, tanto das Patrulhas Maria da Penha, da Guarda Municipal e da Polícia Militar da cidade que são muito atuantes, quanto na procura da nossa especializada e confiança no nosso trabalho incansável”.

PM

O serviço 190 da Polícia Militar recebeu mais de 57 mil chamados relacionados à violência contra a mulher em 2023, tornando-se a segunda ocorrência mais frequente. As cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e São Gonçalo lideram esses casos, levando a secretaria de Estado de Polícia Militar a desenvolver o aplicativo Rede Mulher para oferecer mais segurança e informações às vítimas.

Outros casos

recentes na região:

– Dia 08/01: Policiais da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, um homem acusado de tentar atropelar a ex-companheira e o atual namorado dela. O crime ocorreu no último dia 30 de dezembro, no bairro Roma II. De acordo com a Polícia Civil, o preso tem diversas anotações criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio e violência doméstica;

– Dia 06/01: Em Volta Redonda, uma mulher de 53 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro no bairro Conforto, no seu local de trabalho. Ela foi ferida nas costas, nos dois braços e na barriga;

– Dia 05/01: Policiais Civis da 99ª DP (Itatiaia) prenderam um homem por dano e ameaça contra sua companheira. A prisão ocorreu após uma testemunha procurar a unidade, relatando que o autor estava na casa da vítima tentando arrombar a porta;

– Dia 04/01: Policiais militares do 28º Batalhão prenderam, no bairro Roma, em Volta Redonda, um homem suspeito de cárcere privado e lesão corporal. A vítima estava trancada em um apartamento quando os agentes chegaram e informou que havia apanhado do suspeito;

– Dia 28/12: A equipe da Deam-VR capturou um homem acusado por crimes de violência contra a mulher. O criminoso já tinha passagens por tráfico, associação para o tráfico, ato obsceno, descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça e dano;

– Dia 28/12: Policiais civis da 100ª DP (Porto Real) prenderam um homem pelo crime de lesão corporal grave, em situação de violência doméstica. Ele foi preso no município de Quatis por agredir a própria companheira com uma arma, dentro de casa.

– Dia 26/12: Agentes da Deam-VR prenderam um homem de 50 anos acusado de praticar violência doméstica. A operação ocorreu após as investigações apontarem para a constante perseguição do agressor à vítima. O acusado, que já havia descumprido as medidas protetivas em diversas ocasiões, foi localizado e capturado em casa, no bairro Monte Castelo;

– Dia 23/12: Em Barra Mansa, uma mulher de 23 anos foi vítima de violência doméstica no dia 23. O suspeito, de 30 anos, foi preso demonstrando visível agitação, enquanto uma equipe médica prestava atendimento à vítima;

– Dia 20/12: No distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, policiais civis e militares prenderam um ajudante de pedreiro, de 23 anos, suspeito de ameaçar de morte a sua ex-namorada, uma estudante de 21 anos. O casal se relacionou por aproximadamente um ano, mas a vítima decidiu terminar;

– Dia 20/12: Em Angra dos Reis, agentes da Deam daquela cidade cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de estupro, lesão corporal e ameaça. A vítima era a própria companheira, grávida e portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA);

– Dia 20/12: Também em Angra, policiais da Deam prenderam um acusado dos crimes de cárcere privado e lesão corporal contra a namorada.

