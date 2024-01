Em uma recente auditoria governamental, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) concentrou seus esforços na análise da eficiência das unidades centrais de Controle Interno em municípios do estado. Dos 27 municípios de grande porte avaliados, Volta Redonda ficou na 16ª posição no ranking, com Resende liderando, seguido por Angra dos Reis (5º) e Barra Mansa (9º).

Para garantir uma avaliação equitativa, o TCE classificou os municípios de acordo com o número de habitantes em nível local, adotando critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Resende destacou-se como a administração mais efetiva entre as 91 avaliadas.

O prefeito Diogo Balieiro (PROS) de Resende enfatizou a importância da transparência e organização interna, especialmente diante de desafios como a pandemia e crises econômicas globais. “É um reconhecimento importante do TCE de que estamos no caminho certo e que Resende é referência em mais um segmento da administração pública”, declarou Diogo.

Por outro lado, Volta Redonda enfrenta desafios, conforme indicado no questionário enviado pelo TCE. A ausência de manuais de procedimentos na Unidade Central de Controle Interno e falhas na identificação de riscos aos processos foram apontadas como áreas de atenção. A Folha do Aço tentou ouvir a Prefeitura sobre o resultado da auditoria, mas não obteve retorno.

Vale ressaltar que a auditoria do TCE-RJ não busca estabelecer hierarquias entre os municípios, mas sim identificar quais necessitam de maior atenção em suas atividades de controle externo. Teresópolis, Armação de Búzios e Resende foram citadas como referências em melhores práticas, destacando a importância da troca de experiências e adoção de boas práticas na administração pública.

A divulgação desses resultados tem como objetivo promover a transparência e estimular a melhoria contínua das práticas de controle interno nos municípios, contribuindo para uma gestão mais eficiente e alinhada às boas práticas de governança.

Médio Porte

Barra do Piraí, classificada como de médio porte, conquistou a 4ª melhor estrutura entre os municípios avaliados. A Controladoria-Geral local foi elogiada por suas capacitações para servidores e pela elaboração bem-sucedida do Plano de Contratações Anual. O prefeito Mario Esteves (sem partido) ressaltou a importância do trabalho da Controladoria para o bom funcionamento da máquina pública.

“A Controladoria do município está realizando um excelente trabalho. A tarefa de organizar e administrar diversos detalhes fundamentais para o funcionamento da máquina pública é algo imprescindível. O TCE viu isso e estamos orgulhosos, pois, no fim, são os cidadãos que serão positivamente beneficiados”, afirmou o chefe do Executivo.