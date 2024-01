Uma operação realizada pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), em uma ação integrada entre policiais do 10º BPM (Barra do Pirai), Polícia Rodoviária Federal (PRF), da 88ª Delegacia de Polícia Civil e da Guarda Municipal, realizaram na manhã de sexta-feira (dia 12) uma Operação Policial Integrada no distrito de Califórnia, em Barra do Piraí, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e redução dos indicadores de criminalidade, assim como apreensão de armas, drogas e veículos.

Nestas ações, policiais militares 5º CPA/10º BPM (Barra do Piraí), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam no Bairro Oficina Velha, o criminoso, foragido da Justiça, Rafael Luzi Dias, vulgo “Cachorro Quente”, de 29 anos, que estava em poder de uma moto, a qual foi apreendida por agentes da Guarda Municipal de Barra do Piraí.

Contra ele constava um Mandado de Prisão Condenatória, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Piraí, por Tráfico de Drogas e Condutas Afins da Lei Antitóxicos, onde fora condenado a 08 anos de reclusão em regime fechado.

Diante dos fatos, o criminoso foi levado junto com a moto, à 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi cumprido Mandado de prisão e tomadas a medidas cabíveis sobre o caso. Depois ele foi encaminhado a unidade prisional de SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.