Na última segunda-feira (dia 8), uma nova etapa iniciou na obra de expansão do Sider Shopping, localizado na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A decisão de retomar a construção surgiu após a retirada dos contêineres da antiga empresa contratada pela CBS Previdência, responsável pela administração do empreendimento. A necessidade de substituição ocorreu devido ao suposto processo de falência que afetou a empresa anterior, a Incorbase, de São Paulo.

Segundo informações apuradas pela Folha do Aço, o projeto passa por uma revisão abrangente, com foco especial no estacionamento, inicialmente concebido como subterrâneo, com capacidade prevista para cerca de 800 vagas. Ressalta-se que qualquer alteração no projeto deve ser submetida à aprovação da prefeitura de Volta Redonda, e recentemente houve reuniões entre representantes da CBS e o prefeito Neto (PP).

Até o momento, a Terratrans, empresa local de Volta Redonda, concluiu a parte de demolição e escavação do terreno que abrigava a loja Hortifruti. A VR Container, outra empreiteira da região, ficou responsável pela colocação do tapume. O investimento inicial do projeto estava estimado em aproximadamente R$ 100 milhões.

Superada a fase de revisão do projeto, a expectativa é que as primeiras estacas sejam cravadas no terreno a partir de fevereiro. O novo edifício será conectado à estrutura existente por meio de uma passarela panorâmica, e o espaço contará com uma nova fachada, apresentando um design moderno e minimalista.

Embora a conclusão original do projeto estivesse programada para este ano, alguns imprevistos levarão à prorrogação desse prazo. Ao ser finalizado, o complexo acrescentará 6.500 m² de Área Bruta Locável (ABL), totalizando 17.500 m². O objetivo é enriquecer o mix atual do shopping, introduzindo novas marcas e atraindo grandes nomes do varejo. O projeto visa proporcionar uma ambiência aprimorada, conforto e convivência aos clientes.

Um destaque importante é que, no auge da obra, está previsto o uso significativo de materiais produzidos pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em consonância com a determinação do empresário Benjamin Steinbruch. Isso não apenas fortalecerá a integração local, mas também impactará positivamente a economia, gerando centenas de empregos durante o processo de construção.