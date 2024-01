Por conta das chuvas que atingem as regiões fluminenses desde a última sexta-feira (dia 12), o Governo do Estado montou uma força-tarefa para monitorar a situação das cidades e atuar preventivamente. A ação conta com equipes da Secretaria de Defesa Civil (Sedec-RJ), do Corpo de Bombeiros (CBMERJ) e de outros órgãos. O intuito é minimizar eventuais danos e apoiar a população em diversas frentes, inclusive humanitária. Só nas últimas 24 horas, segundo o Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros do Rio atendeu a cerca de 60 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o território fluminense, a maioria relacionada a salvamentos de pessoas e cortes de árvores.

Mesmo em férias, o governador Cláudio Castro está coordenando toda a ação, mantendo contato direto com os prefeitos e reforçando o compromisso dar total suporte aos municípios. O governador em exercício do Estado do Rio, Thiago Pampolha, reforçou o empenho integral das secretarias e órgãos estaduais neste trabalho.

Os agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as prefeituras, prontos para dar suporte caso as ocorrências extrapolem a capacidade de resposta da gestão municipal. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está acompanhando a situação das cidades de São Gonçalo, Friburgo, Paraty, Petrópolis, Duque de Caxias e Quatis. Para Quatis, a pasta enviou colchões, kit de higiene e limpeza, e a entrega contou com apoio logístico da Sedec-RJ.

As equipes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas também estão monitorando a situação dos municípios e não receberam nenhum chamado até o momento. Já o monitoramento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) registrou, no sábado (dia 13), os transbordamentos do rio Capivari, em Duque de Caxias, e do rio da Bota, no município de Nova Iguaçu. Houve transbordamento ainda do rio dos Macacos, em Paracambi. Com o monitoramento, o instituto agiliza o acionamento de órgãos municipais e estaduais.