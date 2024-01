O processo seletivo de estágio para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) foi preenchido majoritariamente pelos alunos do curso de Educação Física do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). O resultado final, divulgado pela Prefeitura de Volta Redonda no último dia 13, mostrou que das 40 vagas de estágio, 27 foram preenchidas pelos estudantes da instituição.

O professor e coordenador do curso de Educação Física, Silvio Vilela, considera que o trabalho bem elaborado é o motivo para a boa colocação do UniFOA. “Tivemos a aprovação, inclusive, de três alunos do segundo período, mas que terão de esperar, uma vez que o edital pede estagiários que estejam cursando o quinto período. Mas a conquista é o resultado de muito trabalho e dedicação de professores e da gestão do curso”.

Ainda segundo Silvio, a Smel tem uma área de atuação bem abrangente, trabalhando com todas as idades – desde a criança até o idoso -, em diversos programas, sem contar com os grandes eventos promovidos pela Secretaria, como os Jogos Estudantis, campeonatos de Natação e a Olimpede, que oferece a oportunidade de conviver com grupos de pessoas especiais, públicos diversos e até de outros estados da Federação, ampliando os horizontes dos futuros profissionais.

Os projetos esportivos e de lazer promovidos pela Smel dão aos estagiários a oportunidade de apoiar e ajudar os professores durante as aulas, além de atuarem no planejamento das atividades desenvolvidas nos ginásios poliesportivos e nos eventos de pequeno, médio e grande portes. O estágio tem duração de um ano, mas os alunos podem participar de outro processo seletivo e continuar ampliando o aprendizado.

De acordo com o subsecretário da Smel, Daniel Ferreira, “a secretaria tem como meta desenvolver as políticas que cuidam do acesso das pessoas ao esporte e ao lazer e, das 40 vagas de estágio oferecidas anualmente, o UniFOA tradicionalmente fica com a maioria”, disse.

“Trabalhamos, basicamente, com cinco projetos – relacionados com a idade -, como Iniciação Esportiva (até 11 anos), Esporte e Cidadania (12 a 17 anos), Viva a Vida (18 aos 59 anos) e Viva a Melhor Idade (60 anos em diante), além do programa Incluir que é destinado a portadores de deficiências, sem idade limite”, explicou, acrescentando que o estagiário acaba acompanhando o profissional de Educação Física na participação desses programas.

A conquista de mais um estágio na Smel

Angélica Teixeira está cursando o sétimo período e, pela segunda vez, foi admitida no processo seletivo da Smel, ficando classificada em terceiro lugar do concurso. “O estágio na Smel é uma experiência muito boa porque temos a oportunidade de atuar em diversos viés da Educação Física como esporte, lazer, treinamento de força, dança, além de atender a diversas faixas etárias”.

A discente chama a atenção para o trabalho em projetos de inclusão, que atendem pessoas com deficiência, além da preocupação em contribuir com a qualidade de vida e autonomia dos idosos. “O estagiário também recebe uma bolsa, que ajuda muito no investimento nos estudos, além de agregar conhecimento e experiência, nos dando a certeza da contribuição na formação e carreira profissional”.

Confira os alunos do curso de Educação Física aprovados para o estágio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

Igor Nascimento Pereira, Luiz Carlos Jeremias Raymundo Junior, Beatriz da Cruz Ribeiro dos Santos, João Gabriel da Silva Marinho Bonifacio, Raphaela de Souza Martins, Caio Henrique Lopes Dias, Angelica Teixeira Pereira, Yan Remy Alves Hott Ferreira, Ana Luisa Frantarolly Perfeito, Rodrigo Soares Branco, Marcela Corrêa Dias Rodriguês, Pedro Almeida Machado, Artur Romão Botelho, Sendrick Gruo Gonçalves, Guilherme Oliveira Tavares, Guilherme de Sá Silva Perina, Maryana Meira da Silva Santos, Ronaldo dos Santos Alves, Pedro Guilherme da Silva Fraga, Ana Carolina Soares de Oliveira, Giovanna Ribeiro de Souza, Guilherme Silva de Souza, Roberto José Juliano Junior, João Víctor dos Santos Ferreira, Isabella Oliveira Lima, Walace Fabrício Pamplona e Rubens Robson Brandão Pereira Filho.

Foto: divulgação