O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve com moradores de Santa Isabel do Rio Preto para tratar das constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica que afetam todo o distrito de Valença, principalmente o bairro São Bento. O encontro, nessa segunda-feira (dia 15), que contou também com a participação do deputado federal Luiz Antônio Corrêa, foi a segunda reunião de Jari com a comunidade sobre o tema, justamente para apurar os resultados da primeira conversa em dezembro passado.

“Estive em Santa Isabel, atendendo um pedido dos moradores para intermediar contato com a Light, empresa responsável pelo abastecimento de energia na localidade, em 15 de dezembro do ano passado. Na ocasião, a Light se comprometeu a cumprir um cronograma de podas de árvores para evitar as interrupções constantes no fornecimento de energia. No encontro dessa segunda, vimos que a empresa não executou o serviço totalmente e os moradores seguem tendo prejuízos com a falta de energia”, falou Jari.

Agora, além das podas de árvores, a sugestão para evitar as frequentes quedas de energia é a mudança da rede do bairro São Bento para o distrito de Amparo, em Barra Mansa, que faz divisa com o bairro de Santa Isabel, e também a implantação de uma equipe fixa da Light no local para sanar a falta de luz.

“Os moradores não podem ficar esperando. Seguiremos atentos e cobrando eficiência da empresa na prestação de serviço aos moradores. Para isso, já agendamos nova reunião, para o dia 04 de março, em São Bento com representantes da comunidade e da Light para nova avaliação”, avisou o deputado Jari.

Foto: divulgação